Η Volvo Cars λανσάρει τη μεγαλύτερη ασύρματη (over-the-air) ενημέρωση λογισμικού μέχρι σήμερα, διαθέτοντας μία νέα, πιο διαισθητική εμπειρία χρήστη σε εκατομμύρια πελάτες, με έναρξη αυτή την εβδομάδα.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα Volvo σε 85 χώρες ανά τον κόσμο θα λάβουν τη νέα εμπειρία χρήστη με την ονομασία Volvo Car UX. Μία νέα, πιο φιλική προς το χρήστη διάταξη για την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου επιτρέπει στους οδηγούς να απολαμβάνουν έναν ταχύτερο, πιο εύκολο και πιο διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τα αυτοκίνητά τους, μειώνοντας τον αριθμό των αγγιγμάτων που χρειάζονται για πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες.

Οι πελάτες που οδηγούν ένα μοντέλο Volvo με ενσωματωμένο Google θα λάβουν την ενημέρωση στο Volvo τους, με ημερομηνία κατασκευής από το 2020, δωρεάν. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Volvo Cars να κάνει τα αυτοκίνητά της καλύτερα με την πάροδο του χρόνου μέσω τακτικών ενημερώσεων λογισμικού.

«Αυτή η ενημέρωση είναι μία από τις μεγαλύτερες ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις στην ιστορία του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια επένδυση στην τεχνολογική στοίβα της Volvo Cars για να βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων με τα αυτοκίνητά τους», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. Η νέα μας εμπειρία χρήστη προσφέρει σημαντικές ενημερώσεις και βελτίωση σε περιοχές που χρησιμοποιούν περισσότερο οι οδηγοί και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας.»