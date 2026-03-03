Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα, διευκρινίζοντας πως δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε κατά την τέταρτη ημέρα των ιρανικών αντιποίνων για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Υπήρξαν απόπειρες επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, αποτράπηκαν όλες (…) Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά μας μέτρα και κανένας από αυτούς δεν έφτασε στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με το Ιράν από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα πλήγματα, υπογραμμίζοντας τη διακοπή των διπλωματικών επαφών στο πλαίσιο της κρίσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι στόχοι του Ιράν δεν περιορίζονταν αποκλειστικά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιελάμβαναν το σύνολο της επικράτειας του Κατάρ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία QatarEnergy ανακοίνωσε ότι προχωρά σε προσωρινή διακοπή της παραγωγής ορισμένων προϊόντων επόμενου παραγωγικού σταδίου στο Κατάρ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ουρία, τα πολυμερή, η μεθανόλη, το αλουμίνιο και άλλα βιομηχανικά προϊόντα.

