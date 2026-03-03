Με έκτακτη εκπομπή από το στούντιο των «ΝΕΩΝ», η Ελευθερία Νταβατζή, μαζί με το δημοσιογραφικό επιτελείο της εφημερίδας και του ιστότοπου, καθώς και ειδικούς αναλυτές στο Μεσανατολικό, μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, μετά την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ειδική ενημερωτική εκπομπή των «ΝΕΩΝ» προσφέρει συνεχή ροή πληροφοριών, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από το πεδίο, με στόχο την πλήρη κάλυψη των δραματικών γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

Παρακολουθήστε live την εκπομπή των «ΝΕΩΝ»

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr