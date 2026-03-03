«Απολύτως στη διάθεσή σας» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη Μέση Ανατολή και μετά τα επανειλημμένα πλήγματα από drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Ο κ. Δένδιας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, επισήμανε ότι «ήρθε για να μεταφέρει τη στήριξη του πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας προς τον κυπριακό λαό». Τόνισε πως οι στιγμές είναι δύσκολες για την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο η Ελλάδα επιθυμεί να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεσή της να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κύπρο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόθεση αυτή έχει τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα, επισημαίνοντας πως η χώρα μας θα σταθεί στο πλευρό του κυπριακού λαού και όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Θα συζητήσω με τον υπουργό μετά τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά για την εγκάρδια υποδοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας την άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, «θέλω εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και σένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία». Τόνισε ότι η Ελλάδα δηλώνει για μία ακόμη φορά παρούσα μέσα από μια κίνηση με ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία, που ανοίγει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ένωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άμεση ελληνική ανταπόκριση αποτέλεσε παράδειγμα για άλλα ευρωπαϊκά κράτη. «Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως αυτό δείχνει τον δρόμο που ανοίγει η Ελλάδα ως προς τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, αποδεικνύουν στην πράξη πως δεν είναι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης. Εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή, η οποία, παρά τις προκλήσεις, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας.

Καταλήγοντας, τόνισε πως «Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν», επισημαίνοντας τη σημασία της συνέργειας των δύο χωρών για τη σταθερότητα και την πρόοδο στην Ανατολική Μεσόγειο.