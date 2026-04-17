Η καθησύχαση του κοινού αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της κυβέρνησης σε δύσκολες περιόδους. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση όπου τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως και θα παραμείνει ανεμπόδιστη η διέλευση των πλοίων, η ικανότητα των κρατών του Κόλπου να εξάγουν ενέργεια θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει. Τα ζωτικά εμπορεύματα δεν θα επανέλθουν αμέσως στην αγορά. Είναι πιθανές οι ελλείψεις. Μια περίοδος υψηλότερου πληθωρισμού είναι βέβαιη.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δηλώνει «απογοητευμένη και θυμωμένη» από την απόφαση των ΗΠΑ να ξεκινήσουν έναν πόλεμο με ασαφείς στόχους και χωρίς στρατηγική εξόδου. Τα σχέδια της υπουργού Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του «δημοσιονομικού περιθωρίου» ύψους 24 δισ. στερλινών (27,6 δισ. ευρώ) που είχε προβλεφθεί στην εαρινή δήλωση του Μαρτίου, έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα.

Θα δεχθεί αυξανόμενη πίεση να παράσχει επείγουσα στήριξη στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν υψηλότερα έξοδα. Οι διεθνείς συγκρούσεις προκαλούν απαιτήσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ η βραδύτερη ανάπτυξη εξαντλεί τα έσοδα του υπουργείου Οικονομικών και το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό. Οδυνηρές επιλογές σε θέματα φορολογίας και δαπανών διαφαίνονται στον ορίζοντα, σε μια εποχή που τα αποθέματα καλής θέλησης του κοινού προς την κυβέρνηση έχουν εξαντληθεί.

Η μέθοδος που προτιμά ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση τέτοιων δοκιμασιών είναι να συνεχίσει ως συνήθως, επιμένοντας ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια του κοινού, συμπάσχει και προχωρά με το έργο της βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων, η οποία θα γίνει αισθητή εν ευθέτω χρόνω. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το μήνυμα, το οποίο στερείται ένδειξης ότι υπάρχει γενικός σκοπός και κυβερνητικό όραμα, βρίσκει απήχηση στους ψηφοφόρους.

Η κλίμακα των εξελίξεων που ενδέχεται να επέλθουν τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση. Η Βρετανία μπορεί να γλιτώσει από τις ενεργειακές στερήσεις που ήδη πλήττουν ορισμένες περιοχές της Ασίας, αλλά θα ήταν παράλογο να ποντάρουμε σε μια ήπια διακύμανση των τιμών, σε ανθεκτική προσφορά ή σε μια ελαφρά πτώση της παγκόσμιας παραγωγής. Το κοινό πρέπει να είναι προετοιμασμένο για την πιθανότητα σημαντικών διαταραχών και να ενθαρρυνθεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια πιο αποδοτικά.

Είναι κατανοητό ότι οι υπουργοί δεν θέλουν να προκαλέσουν πανικό αναφέροντας το φάσμα της έλλειψης, ούτε βοηθά την οικονομία το να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές προβλέποντας δύσκολες εποχές. Ωστόσο, θα ήταν επίσης ανεύθυνο να προσποιούμαστε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει ή ότι οι υπάρχοντες προϋπολογισμοί αρκούν για να βοηθήσουν όλους να αντέξουν μια άλλη αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Υπάρχει μια μέση οδός μεταξύ της αποφυγής περιττής ανησυχίας και της επιδοκιμασίας της άρνησης. Απαιτεί νηφάλια εκτίμηση των κινδύνων και εμφανή ετοιμότητα για την άμβλυνσή τους. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τις οικονομικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν ξεκίνησε ο ίδιος, αλλά θα έπρεπε να έχει ήδη ένα σχέδιο – και να φαίνεται ότι διαθέτει ένα σχέδιο για μια σοβαρή και παρατεταμένη κρίση.