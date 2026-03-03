Η Βρετανία σχεδιάζει να αποστείλει πολεμικό πλοίο για την ενίσχυση της άμυνας της βάσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη τρεις ανεξάρτητες πηγές, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε σήμερα συνάντηση με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπου συζητήθηκε η αποστολή του πολεμικού πλοίου Duncan στην περιοχή.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης ανακοίνωσης τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα, το ΚΥΠΕ μετέδωσε ότι η Γαλλία εξετάζει την αποστολή αντιπυραυλικών και συστημάτων anti-drone καθώς και μιας φρεγάτας στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της περιοχής.

