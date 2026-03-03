Η απονομή των βραβείων στους αθλητές και τις αθλήτριες που έλαμψαν την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν στην πισίνα (αλλά και την ανοιχτή θάλασσα) έχει ολοκληρωθεί. Το κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έσφυζε από ζωή. Από νιάτα. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν στην αίθουσα εκδηλώσεων αλλά και αργότερα την ώρα του κοκτέιλ με την άπλετη θέα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Είμαστε πλέον πολύ εξωστρεφείς ως ομοσπονδία. Κάνουμε επιτυχίες πολλές. Φαίνεται αυτό», μας λέει ο πρόεδρος της ΚΟΕ, ο Κυριάκης Γιαννόπουλος. «Υπάρχουν όμως παιδιά να πάρουν τη σκυτάλη; Βγαίνουν ταλέντα;», τον ρωτώ αλλά μάλλον γνωρίζω την απάντηση που ήδη έρχεται άμεσα. «Θα δείτε και άλλες επιτυχίες. Οι ταλαντούχοι έρχονται», λέει και καμαρώνει. Οντως, το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό υγρό στίβο και το βλέμμα το βράδυ της Δευτέρας δεν πήγε μόνο σε όσους βραβεύτηκαν αλλά και στους παριστάμενους. Εμοιαζε όλο αυτό «μια γροθιά» από πρόσωπα που αποτέλεσαν κάποτε σημείο αναφοράς σε κολύμβηση και πόλο και τώρα στηρίζουν με πράξεις την όλη προσπάθεια να αναδείξει και άλλους πρωταθλητές η πατρίδα μας. Από κοντά το άλλοτε θεριό της υδατοσφαίρισης, ο Δημήτρης Σελετόπουλος. Ο σκόρερ Γιώργος Αφρουδάκης.

Η Κοζομπόλη. Η Μωραϊτίδου. Η Ελληνάκη. Η πρώην καλύτερη παίκτρια του κόσμου, η Αλεξάνδρα Ασημάκη. Τα πρότυπα τόσων και τόσων παιδιών που τώρα κολυμπούν και ονειρεύονται, ονειρεύονται, ονειρεύονται…

Ισως μάλιστα τα καλύτερα για τη νέα σελίδα σε κολύμπι και υδατοσφαίριση να είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο τα κολυμβητήρια που είτε κατασκευάζονται είτε αποκτούν ξανά ζωή με παρεμβάσεις (μεταξύ άλλων και τα «Βοτσαλάκια» στον Πειραιά), όπως είπε ο υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Είναι πως υπάρχει σαφής σύνδεση του χθες με το σήμερα και με την επανακατασκευή του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και με την καθοριστική συμβολή του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου.

Ποιοι βραβεύτηκαν στη γιορτή των “Aquawards” ;

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών που αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά 14 χρόνια (Σανγκάη 2011). Στον τελικό νίκησε 12-9 την Ουγγαρία.

Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών με το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Νίκησε 16-7 τη Σερβία στον αγώνα για τη τρίτη θέση.

Η εθνική γυναικών του πόλο που κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Cup που έγινε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας. Στον τελικό επικράτησε 13-9 της Ουγγαρίας.

Οι άνδρες του πόλο που κατά την τελική φάση του World Cup στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Ηττήθηκαν 16-14 στον τελικό από την Ισπανία.

Στην καλλιτεχνική κολύμβηση το ελεύθερο ντουέτο με τις Σοφία-Ευαγγελία Μαλκογεώργου και τη Βασιλική Θάνου, που κατέλαβε την 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη

Στην κολύμβηση:

Απόστολος Χρήστου: Αγωνίσθηκε σε δυο τελικούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη Σιγκαπούρη. Ήταν 6ος στα 50μ ύπτιο με 24.59 και 8ος στα 100μ ύπτιο με 52.62.

Απόστολος Σίσκος: Τερμάτισε στην 5η θέση στα 200μ ύπτιο με χρόνο 1:55.13 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη Σιγκαπούρη (ήταν φιναλίστ για δεύτερο συνεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα).

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών κ23:

Φίλιππος Ανδριαδάκης: Χρυσό μετάλλιο στον αγώνα skin race 50μ ελεύθερο.

Άρτεμις Βασιλάκη: Χρυσό μετάλλιο με χρόνο 16:22:20 (πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Γυναικών) στα 1500μ ελεύθερο, τρίτη στα 800μ ελεύθερο.

Γεωργία Δαμασιώτη: Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα (2:09.21) αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στην ίδια διοργάνωση ήταν 2η στα 100μ πεταλούδα με 58.06.

Απόστολος Σίσκος: Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 200μ ύπτιο. Επίσης κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα.

Δανιήλ Γιουρτζίδης: Χαλκινο μετάλλιο στα 200μ μικτή ατομική.

4Χ100μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ MIXED (Απόστολος Σίσκος, Μάριος-Θόδωρος Ζαφειρόπουλος, Γεωργία Δαμασιώτη, Άννα-Αυγούστα Βλάχου): Χάλκινο μετάλλιο (με πανελλήνιο ρεκόρ 3:48.54).

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων –Νεανίδων:

Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας: Ασημένιο μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (1:00.18).

Ιάσων Ρούτουλας: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική.

4Χ100Μ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ (Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας, Ιάσων Ρούτουλας, Νίκος Παπαθεοδώρου, Νίκος Σπαθαράκης) Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ (3:38.96).

Στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στο ευρωπαϊκό εφήβων –νεανίδων που διεξήχθη στην Αθήνα:

Ισμήνη-Μαρία Καραβασίλη: Χάλκινο μετάλλιο στο Τεχνικό Σόλο.

Χάλκινο μετάλλιο στο Ελεύθερο Ομαδικό. Σύνθεση: Μαρίζα Αμεραλή, Νικολέττα Καλτσογιάννη, Αναστασία Καραγιάννη, Εστέλλα Καραμανίδου, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Σύλβια Κοντού, Άρτεμις Κουτράκη, Ηλέκτρα Ράπτη.

Η εθνική ομάδα πόλο κορασίδων Κ16 που κατέλαβε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κων/πολη.

Αθλήτριες: Ραφαέλλα Σαλταμανίκα, Αγγελική Δασκαλάκη, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Λαμπρινή Σπανδωνίδου, Γεωργία Λαμπάτου, Ελένη Ελμισιάν, Εμμανουέλα Καπετοπούλου, Παναγιώτα Κισσούδη, Ελισάβετ Κουτσαντά, Φαίδρα-Χριστίνα Λουπάκη, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Βενετία-Μαρία Πασβάντη, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ειρήνη Σταυρίδου.

Η εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών Κ20: Στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Αθλήτριες: Κοβάτσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, ΠιοβάνΝίκη Πατρίτσια, Τζωρτζακάκη Ζωή, ΣαλταμανίκαΡαφαέλα, Καραμπέτσου Αριάδνη Παντελία, Κλαψιανού Ασημίνα, Μπέτα Ελένη, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Φουράκη Ασπασία, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Δρακωτού Δέσποινα, Κουρέτα Διονυσία, Κωνσταντοπούλου Ευτυχία, Τριχά Φωτεινή και Γραικού Παρασκευή.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης νεανίδων Κ18: Κατέλαβε τη 2η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Γκζίρα της Μάλτας. Αθήτριες: Δέσποινα Δρακωτού, Αναστασία Μαρία Μπίκου, Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα, Ασημίνα Κλαψιανού, Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη, Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου, Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ.

Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων Κ18: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Αθλητές: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος, Νίκος Αλευράς, Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος, Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης, Θεοδόσης Μότσιας, Άγγελος Λεωνιδάκης.

Στην καλλιτεχνική κολύμβηση επίσης στο παγκόσμιο κύπελλο στο Παρίσι:

Η Μαρίζα Αμεραλή και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Ελεύθερο Μικτό Ντουέτο, συγκεντρώνοντας 206.2708 βαθμούς.

Οι Εστέλλα Καραμανίδου και Ηλέκτρα Ράπτη κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο

Ο Μάριος Κρίτσας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο ανδρών.

Ο Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ελεύθερο σόλο ανδρών.

Στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων και στο ευρωπαϊκών νέων ανδρών-νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων –κορασίδων:

Κωνσταντής Χουρδάκης: Χρυσό μετάλλιο στα 7,5 χλμτων εφήβων.

Νίκος Κακουλάκης: Χρυσό μετάλλιο στα 5χλμ παίδων.

Βασίλης Κακουλάκης: Τρίτος στο αγώνισμα των 3χλμ Knockout sprint Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών.

Και Χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων στο Οτοπενι της Ρουμανίας.

Στην τεχνική κολύμβηση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τεχνικής νέων- νεανίδων:

Γκιόκας ΚΩΝ/ΝΟΣ 200μ. επιφάνεια Νέων Χάλκινο

Κορομπύλης Άγγελος 200μ. Υποβρύχιο Χρυσό -ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΝΕΩΝ 100μ. Υποβρύχιο Νέων Χρυσό 50μ. Επιφάνεια Νέων Ασημένιο

Νικολόπουλος Αλέξανδρος 100μ. Διπλά Πέδιλα Νέων Ασημένιο

Τσιαούσης Κώστας 100μ επιφάνειας Νέων Χάλκινο

Βλαχαντώνη Παναγιώτα 200μ. διπλά πέδιλα ΝεανίδωνΑσημένιο

Ηλιάκη Μαρία 50μ. επιφάνεια Νεανίδων Χρυσό

Τελιούση Ιφιγένεια 200μ. επιφάνεια ΝεανίδωνΧάλκινο

Τσαλούχου Ιωάννα 50μ διπλά πέδιλα ΝεανίδωνΧάλκινο

Φιλίππου Βασιλική 400μ. διπλά πέδιλα ΝεανίδωνΧάλκινο

4Χ100Μ. ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ MIXED- Χρυσό μετάλλιο- Σπύρος Ζώντος, Καλλιρόη Σιάσιου, Αλέξανδρος Νικολόπουλος Παναγιώτα Βλαχαντώνη

4Χ100 SB MIXED-Χρυσό μετάλλιο- Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Παναγιώτα Βλαχαντώνη, Άγγελος Κορομπύλης, Μαρία Ηλιάκη

4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ- Χρυσό μετάλλιο- Άγγελος Κορομπύλης, Κωνσταντίνος Γκιόκας, Βασίλης Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Τσιαούσης

4Χ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΩΝ-Ασημένιο μετάλλιο – Βασίλης Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Τσιαούσης, Κωνσταντίνος Γκιόκας, Άγγελος Κορομπύλης

4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ-Ασημένιο μετάλλιο- Ιφιγένεια Τελιούση, Λυδία Βασιλοπούλου Αγγελική Πρεντάνου Μαρία Ηλιάκη

4Χ200μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ- Ασημένιο μετάλλιο- Λυδία Βασιλοπούλου, Ιφιγένεια Τελιούση, Άννα Φίλογλου, Ελένη Καλφίδου

4Χ200Μ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΕΩΝ- Ασημένιο μετάλλιο- Κωνσταντίνος Γκιόκας, Άγγελος Κορομπύλης, Έκτορας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Τσιαούσης

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης:

Ιωακειμίδης Ιωάννης- Χάλκινο μετάλλιο- 50μ. Διπλά Πέδιλα Ανδρών.

Καλτσουκαλάς Γιώργος – Χρυσό μετάλλια στα 400μ Υποβρύχιο Ανδρών, ασημένιο στα 200μ. Υποβρύχιο Ανδρών.

Μυλωνάκης Αναστάσιος – Χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. Άπνοια Ανδρών.

Δεληγιάννη Ειρήνη- Δυο ασημένια μετάλλια στα 200μ. Επιφάνειας Γυναικών και στα 200μ.Υποβρύχιο Γυναικών και χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. Υποβρύχιο Γυναικών.

Στο παγκόσμιο τεχνικής κολύμβησης:

Καλφίδης Ηλίας- Ασημένιο μετάλλιο στα 50μ. Επιφάνειας Ανδρών.

Λέκκας Θεόφιλος: Χρυσό μετάλλιο στα 150μ. Διπλά Πέδιλα Νέων, ασημένια μετάλλια στα 3.000 μ. διπλά πέδιλα Νέων και 1.000 μ. διπλά πέδιλα Νέων.

Καλφίδου Ελένη- Δυο χρυσά μετάλλια στα 150μ. Επιφάνειας Νεανίδων και στα 1.000 μ. επιφάνειας.

4Χ150Μ SB ELLINATION MIXED ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ- Ασημένιο μετάλλιο η εθνική ομάδα που την αποτελούσαν οι: Θεόφιλος Λέκκας, Βασιλική Φιλίππου, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Ελένη Καλφίδου.

4Χ100Μ SB JUNIOR MIXED- Χάλκινο μετάλλιο η εθνική ομάδα που την αποτελούσαν οι Θεόφιλος Λέκκας, Ελένη Καλφίδου, Βασιλικη Φιλίππου, Ιωάννης Αργυρόπουλος.

4Χ150Μ SB ELLINATION MIXED ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ- Χάλκινο μετάλλιο η εθνική ομάδα που την αποτελούσαν οι Αλέξανδρος Παναγιώτης Ταλιαδούρος, Βασιλική Μυρίλλου, Ηλίας Καλφίδης, Χρυσάνθη Μαυροπούλου

4Χ1000Μ SB ELLINATION JUNIORS MIXED- Χάλκινο μετάλλιο η εθνική ομάδα που την αποτελούσαν οι Θεόφιλος Λέκκας, Ελένη Καλφίδου, Βασιλική Φιλίππου, Ιωάννης Αργυρόπουλος.

Απονομές έκαναν: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, ο Σπύρος Καπράλος μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΔΟΕ και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, ο Διευθύνων της χορηγού Stoiximan Νίκος Φλίγκος, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος (που φιλοξενεί κάθε χρόνο τις Εθνικές μας ομάδες για προετοιμασία στις κολυμβητικές εγκαταστάσεις του δήμου), η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Κεφαλογιάννη, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας, το μέλος της ΕΟΕ Κωνσταντίνος Λιαρομάτης, η Γ’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Αλεξία Μαρίνη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Arena Αλέξης Χατζόπουλος, ο Αντιπτέραρχος Γιάννης Φάκας εκπρόσωπος ΓΕΕΘΑ, η Ταγματάρχης Ανδριάννα Αγάθη εκπρόσωπος ΓΕΣ, η ειδική γραμματέας της ΚΟΕ Δέσποινα Καράμπελα, η επικεφαλής μαζικού αθλητισμού ΟΠΑΝΔΑ Βίκυ Τρομπέτα, η Πρόεδρος του ΕΑΠΚΟΧ Εύη Μωραϊτίδου, η πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης Ελένη Βρεττού, η πρόεδρος της ΕΣΟΑ Βούλα Κοζομπόλη, η Ταμίας του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά Γεωργία Ελληνάκη, η Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Ελευθερία Σαραντίδου, ο συντονιστής διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής, η Πένη Κονιτσιώτη αντιπρόεδρος ΟΑΚΑ, ο Νίκος Ξυλούρης μέλος ΔΣ ΚΟΕ και ΕΟΕ, ο Νίκος Γέμελος εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητισμού δήμου Πειραιά και μέλος ΔΣ ΚΟΕ, ο Θοδωρής Μουστακαρίας και ο Ηλίας Ξιάρχος μέλη ΔΣ ΚΟΕ, η Μαρίνα Κουταρέλη CO Communications Lab, ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Ηλίας Μάλαμας, Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Δημήτρης Κύρκος ο Στέφανος Αυγουλέας μέλος ΔΣ ΚΟΕ.