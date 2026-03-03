Ο Στέφανος Μιχαήλ, γνωστός ηθοποιός που ζει μόνιμα στην Κύπρο, μίλησε το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη μεγαλόνησο έπειτα από την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι ως απότοκο της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω» είπε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός και πρόσθεσε: «Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε, ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις».

Ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφερόμενος και στην απόφαση της Ελλάδας να αποστείλει στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

«Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό. Αν γίνει κάτι, εγώ το μόνο που ανησυχώ, είναι επειδή η Ελλάδα έχει στείλει τώρα βοήθεια και είχαμε κάποιες αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου. Μην έχουμε κάποια αντίδραση από Τουρκία», σημείωσε ο Στέφανος Μιχαήλ.