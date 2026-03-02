Σε μία κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας, σε διάγγελμά του από την πόλη Μπρεστ τονίζοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής προσαρμογής απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

«Με μεγάλη σοβαρότητα, έρχομαι σήμερα να ανακοινώσω στο έθνος μια εξέλιξη αντάξια των εθνικών και ευρωπαϊκών μας προκλήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης για την εθνική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Emmanuel Macron: “Nous assistons à un renforcement du risque que les conflits franchissent le seuil nucléaire” pic.twitter.com/KFheXX5O2S — BFM (@BFMTV) March 2, 2026

Ο Μακρόν ανέφερε ότι «έχει διατάξει την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών στο οπλοστάσιο της χώρας», προσθέτοντας πως «δεν θα δημοσιοποιούνται πλέον στοιχεία σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν». Όπως σημείωσε, «η αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου είναι απαραίτητη».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «το μελλοντικό πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο θα φέρει τη γαλλική σημαία, θα ονομαστεί Invincible και θα τεθεί σε λειτουργία το 2036».

Η στρατηγική αποτροπής της Γαλλίας

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι η χώρα του πρέπει να «ενισχύσει την πυρηνική της αποτροπή απέναντι στον συνδυασμό των απειλών». Τόνισε ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να εξεταστεί «στο βάθος της ευρωπαϊκής ηπείρου, με απόλυτο σεβασμό στην εθνική κυριαρχία» και αναφέρθηκε στην ανάγκη «προοδευτικής υλοποίησης αυτού που θα ονόμαζε προηγμένη αποτροπή».

«Βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε γεωπολιτικό επίπεδο, μια περίοδο ρήξης γεμάτη κινδύνους», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Μακρόν, εξηγώντας ότι «αυτή η περίοδος δικαιολογεί μια αυστηροποίηση του γαλλικού μοντέλου αποτροπής».

Επίσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας επανέλαβε ότι «η αποτροπή πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη για τη Γαλλία». Όπως είπε, «ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλεγμένος με άμεση καθολική ψηφοφορία, είμαι ο εγγυητής της και ήρθα εδώ για να επαναλάβω με τη μεγαλύτερη δύναμη τη δέσμευση του έθνους, τη δική μου δέσμευση για τη συνέχιση αυτής της θεμελιώδους αποστολής».

Αναφορές σε Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μακρόν αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, θέτοντας ερωτήματα για «το τίμημα της εκτεταμένης στήριξης της Βόρειας Κορέας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας» και «τις συνέπειες της συμφωνίας συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών». Επεσήμανε επίσης «την ακραία εξάρτηση στην οποία έχει εισέλθει η Ρωσία από την Κίνα».

Κλιμάκωση των παγκόσμιων εντάσεων

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δύο ημέρες μετά την έναρξη της παρέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο Μακρόν εκτίμησε ότι «βλέπουμε τόσο την ενίσχυση του κινδύνου να περάσουν οι συγκρούσεις το πυρηνικό όριο, όσο και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση της συγκρουσιακότητας».