Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης. Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Ουόνγκ, ξεκαθάρισε ότι η Καμπέρα δεν προτίθεται να αναμειχθεί στις συγκρούσεις.

“Η Αυστραλία δεν έχει κεντρική θέση σε ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Δεν συμμετείχαμε σε αυτά τα πλήγματα και δεν αναμένουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον”, δήλωσε η ίδια στο δίκτυο Channel Nine.

Η Ουόνγκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με αεροπορικές εταιρείες για να βοηθήσει Αυστραλούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης είναι δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος στο μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής παραμένει κλειστός.

“Αντιλαμβανόμαστε πόσο oδυνηρή είναι η περίοδος αυτή και πόσες προκλήσεις δημιουργεί και θα κάνουμε τα πάντα για να σας παράσχουμε πληροφορίες και να σας στηρίξουμε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη”, σημείωσε η υπουργός σε δηλώσεις της από την Καμπέρα.

Περίπου 115.000 Αυστραλοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, με την πιο ρεαλιστική επιλογή για την επιστροφή τους να είναι η επανέναρξη των εμπορικών πτήσεων. Η Ουόνγκ αρνήθηκε να απαντήσει αν η κυβέρνηση σχεδιάζει ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού.

“Υπάρχει πόλεμος στην περιοχή, έχουμε νεκρούς στην περιοχή και ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός. Επομένως, είτε πρόκειται για αυστραλιανή πτήση είτε για εμπορική πτήση, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν”, σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, που αποτελεί σημαντικό ταξιδιωτικό κόμβο για την Ασία και την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Οι εταιρείες Etihad και Emirates ακύρωσαν αρκετές πτήσεις από την Αυστραλία, επιτείνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών.

Ο υπουργός Άμυνας, Ρίτσαρντ Μαρλς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια περίπου 100 υπαλλήλων του αυστραλιανού υπουργείου Άμυνας που υπηρετούν στην αεροπορική βάση Αλ Μινχάντ, κοντά στο Ντουμπάι. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται υποστηρικτικά προς τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr