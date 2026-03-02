Ένας εκ των πιο συναρπαστικών τελικών όλων των εποχών μόλις έχει τελειώσει στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της Βάρης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν την κατάκτηση ενός ακόμα (27 ου στην ιστορία τους) κυπέλλου αλλά ο προπονητής τους Ελβις Φάτοβιτς, ήδη σκέφτεται τον επόμενο αγώνα. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τρίτη το βράδυ στο

Βελιγράδι με τη Νόβι Μπέογκραντ, στην πρεμιέρα του ομίλου του στην προημιτελική φάση του Champions League.

«Ναι, πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα το κύπελλο, διότι μας περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Απλά ίσως το κέρδος μας από τον τελικό να είναι διπλό, καθώς πετύχαμε το βασικό μας στόχο που ήταν η κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά παράλληλα ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ήταν ένας εξαιρετικός αντίπαλος, αλλά η ιδανική ομάδα για να παίξουμε απέναντι της.

Και αυτό διότι έχει εξαιρετικά κοινό στυλ παιχνιδιού με τη Μπέογκραντ και έτσι ουσιαστικά μας βοήθησε στο να προσαρμοστούμε ακόμα καλύτερα εν όψει και του αγώνα στο Βελιγράδι. Παίζει πολύ physical και ελπίζω απλά αυτή τη φορά να αποφύγουμε τα λάθη του τελικού» λέει στα «Nea.gr» ο Κροάτης τεχνικός του Ολυμπιακού που πανηγύρισε το τρόπαιο (πρώτο του με τα Ερυθρόλευκα) αλλά δεν τον εξέπληξε η μεγάλη κόντρα από τον Παναθηναϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους προηγούμενους 3 τελικούς κυπέλλου που είχαν βρεθεί αντιμέτωποι οι δύο «αιώνιοι» ο Ολυμπιακός είχε πάρει δια περιπάτου το τρόπαιο.

Το 2015 στο Καρπενήσι (18-10), το 2023 στην Πάτρα (14-4) και πέρυσι στο Βόλο (22-9). Οι Πράσινοι έχουν μειώσει εξαιρετικά την ψαλίδα της διαφοράς, ήταν ανταγωνιστικοί και μπροστά στο σκόρ την μεγαλύτερη ώρα του αγώνα. «Ναι δεν με εξέπληξε γιατί δεν παίξαμε όπως θα ήθελα. Κάναμε αρκετά λάθη σε άμυνα και επίθεση, αλλά γνωρίζω καλά γιατί οι παίκτες μου δεν είχαν τη συγκέντρωση που θέλαμε.

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός είναι το πιο μεγάλο στην Ευρώπη, ίσως με μεγαλύτερη αίγλη αλλά και πίεση από το Μπαρτσελόνα- Ρεάλ ή το Μίλαν-Ιντερ» μας λέει ξεκάθαρα ο Κροάτης τεχνικός και συνεχίζει:

«Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα επηρεαζόμασταν, ιδιαίτερα οι περισσότεροι Έλληνες παικτες. Είναι απίθανο κάποια λάθη που κάναμε, βιαζόμασταν χωρίς λόγο ήταν φανερό ότι ένα τέτοιο ντέρμπι είναι εύκολο να σε αποπροσανατολίσει και μακάρι τώρα να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έχω καταλάβει πλέον και από κοντά πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το γνώριζα πριν έρθω, αλλά τώρα το ζώ και είναι πολύ έντονο» υποστηρίζει ο Έλβις Φάτοβιτς που δεν έκρυψε τη χαρά του για τη νίκη.

«Σπουδαία επιτυχία, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, ξαναλέω σε ένα ντέρμπι που ξυπνάει τα συναισθήματα πιο έντονα από κάθε άλλο παιχνίδι. Χαίρομαι για τους παίκτες μου που ανταποκρίθηκαν και περιμένω ακόμα καλύτερη συνέχεια» τονίζει ο προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδα λίγο πριν ταξιδέψει η ομάδα του για τη Σερβία. «Αν παίξουμε έτσι στο Champions League θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο».

Οσο για το αν περιμένει σε μια ενδεχόμενη σειρά τελικών πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, το ίδιο σασπένς χαμογελάει και εύχεται:

«Ελπίζω πως όχι (γέλια). Όμως κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και εάν βρεθούμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος θα είναι παιχνίδια υψηλού επιπέδου».

Παράλληλα ο Κροάτης τεχνικός έζησε και την…τρέλα των φίλων της ομάδας και δεν έκρυψε ότι τους απολαμβάνει:

«Εχουν τρομερό πάθος για την ομάδα και είναι δίπλα μας είτε παίζουμε στην έδρα μας στον Πειραιά, είτε στο πιο απομακρυσμένο κολυμβητήριο. Τους αφιερώνουμε το τρόπαιο»