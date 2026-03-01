Όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Η οργή στην Τεχεράνη ξεχειλίζει μετά τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν χτύπησε στόχους, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή στοχεύοντας αεροδρόμια, πολυτελή ξενοδοχεία ακόμη και συγκροτήματα κατοικιών.

Ιρανικό drone χτύπησε το συγκρότημα κατοικιών Era Tower στο κέντρο της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν, Μανάμα. Το κτίριο με τους 50 ορόφους τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι περίπου 1000 ένοικοι που ζουν εκεί έντρομοι εκκένωσαν τα 400 διαμερίσματα του κτιρίου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ, το Ιράν επιτέθηκε με πυραυλικό μπαράζ κατά του Ισραήλ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα από πύραυλο που βρήκε τον στόχο του στο Τελ Αβίβ.

Η Τεχεράνη απειλεί με συνεχείς επιθέσεις και όλη τη νύχτα έπληττε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικό drone έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν προκαλώντας πανικό, αλλά και πολυτελές ξενοδοχείο.

Ιρανικά πυρά χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, αλλά και το εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al Arab στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το MEGA με τον δημοσιογράφο Μαρίνο Γκασιάμη βρίσκεται στο Τελ Αβίβ καλύπτοντας τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Στη σύνδεση για το δελτίο ειδήσεων διακρίνεται η πολυκατοικία που χτυπήθηκε το Σάββατο το βράδυ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 40 ετών ενώ τραυματίστηκαν άλλα 27 άτομα εκ των οποίων τα επτά παιδιά.

«Πριν από λίγα λεπτά ήχησε συναγερμός και στο Τελ Αβίβ. Ακούσαμε αναχαιτίσεις πάνω από τα κεφάλια μας[…] το πρώτο 12ωρο οι Ιρανοί εκτόξευσαν πάνω από 1000 πυραύλους κατά του Ισραήλ και άλλους τόσους κατά των αμερικανικών βάσεων» τόνισε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος.