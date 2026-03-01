Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την επίθεση ως πράξη που διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία της Μόσχας για το γεγονός.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι ο Χαμενεΐ θα παραμείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊρανικών σχέσεων και στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.