Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη Stoiximan Super League. Στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, με μοναδικό στόχο το τρίποντο που θα τους διατηρήσει σε τροχιά κορυφής.

Το ζητούμενο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά και η εικόνα. Ο Βάσκος τεχνικός έχει τονίσει πως η σωστή νοοτροπία και η ποιότητα στο παιχνίδι είναι τα «κλειδιά», ειδικά τώρα που οι υποχρεώσεις περιορίζονται σε μία διοργάνωση.

Στις εξέδρες αναμένεται έντονη «ερυθρόλευκη» παρουσία, με πάνω από τέσσερις χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν ώθηση στην ομάδα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.