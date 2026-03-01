Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-0 του Εθνικού Πειραιώς για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών και συνεχίζει με το απόλυτο 11/11 στο πρωτάθλημα.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαρίες, είχαν δοκάρια και είχαν τις προϋποθέσεις να κάνουν τον δείκτη του σκορ ακόμα μεγαλύτερο με την συγκομιδή τους τελικά να σταματάει στα πέντε γκολ. Τα γκολ πέτυχαν Γιάννου (2), Κατσάνου (2) και Βενιαμίν.

Με εξαιρετική άμυνα και επιθετικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Θρύλου, που αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες, χωρίς τις Λόγου, Πελεκούδα, Δημητρίου και Σιαπλαούρα, κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, πέτυχαν πέντε τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση του Εθνικού στο Ρέντη, συνεχίζοντας με το απόλυτο των 11 νικών και 33 βαθμών την πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός

Πιο αναλυτικά, στο 13ο λεπτό, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (1-0), με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Βενιαμίν και διπλασίασε τα τέρματά του, με σκόρερ την Γιάννου (19). Στο 34ο και 42ο λεπτό, η Κατσάνου «βρήκε» δίχτυα, για το 4-0 των «ερυθρόλευκων», με την Γιάννου να «χτυπάει» ξανά (44), για το 5-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε σε μία άνετη νίκη (5-0) κόντρα στον Εθνικό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τρυγούτη, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Φεγγούλη, Βαλκάνη).