Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη νωρίτερα σήμερα (1/3) στις εκδηλώσεις για την 148η επέτειο της επανάστασης του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, επισήμανε μεταξύ άλλων:

Τιμούμε σήμερα την επανάσταση του Ολύμπου, το 1878, όπου μια χούφτα γενναίων Ελλήνων σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βάζοντας το θεμέλιο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας αργότερα.

Θέλω, όμως, σήμερα να εκφράσω και την οδύνη μου για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα προϋποθέσεις είναι: Η διπλωματία, η συνεννόηση και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.