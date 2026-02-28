Η άνοιξη χτυπά την πόρτα, οι διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική ευθεία, τα καυτά τετ-α-τετ έρχονται για τα καλά στην αθλητική ζωή μας. Το περασμένο Σάββατο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντάμωσαν στο Ηράκλειο για τον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ που έφερε μια άνετη πράσινη επικράτηση. Και σήμερα; Στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ερίζουν για το κύπελλο ανδρών στο πόλο. Οι Ερυθρόλευκοι είναι η ομάδα που σαρώνει τους τίτλους στην υδατοσφαίριση, έχει πανηγυρίσει 27 Κύπελλα (τα εννιά συνεχόμενα) και αφήνει πολύ πίσω τον άλλοτε αυτοκράτορα της πισίνας, τον Εθνικό. Ναι, αν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση είναι αναμφίβολα ο Ολυμπιακός των ηχηρών ονομάτων και της συνεπούς παρουσίας, με βλέψεις υψηλές ασφαλώς, στα σαλόνια του Τσάμπιονς Λιγκ. Εχει τον Ούγγρο μπόμπερ Ζάλανκι με τον τρομερό αριστερό χέρι, τον γκολκίπερ της εθνικής τον Ζερδεβά αλλά και τον αναπληρωματικό του, τον Τζωρτζάτο, αυτόν που οσάκις καλείται να δώσει λύσεις με το γαλανόλευκο σκουφάκι, δείχνει καλύτερος από τον συμπαίκτη του! Τέτοια ποιότητα στον «άσο» ο Ολυμπιακός. Αλλά και τον Γεννηδουνιά, τον Πούρο, τον πολύπειρο Φουντούλη, το δίδυμο των φουνταριστών Κάκκαρη και Νικολαϊδη, τον Αλαφραγκή, τον Παπαναστασίου, τον Γκίλλα, τον Γούβη και τον Δήμου. Τι ζηλευτό ρόστερ, αλήθεια, έχει στα χέρια του ο Ελβις Φάτοβιτς!

Και ο Παναθηναϊκός; Γιατί εδώ να μιλάμε για ένα «δυνατό ματς στον ορίζοντα»; Είπαμε, ο πρώτος λόγος ανήκει στον Ολυμπιακό. Αλλά οι Πράσινοι από το περασμένο καλοκαίρι κάνουν κινήσεις ώστε να μειωθεί η διαφορά και έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες στον τελικό και αυτές δεν κρύβονται. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι ορισμένα παιδιά με παρελθόν στα ερυθρόλευκα, παλεύουν ώστε να ανεβάσουν επίπεδο το Τριφύλλι. Στον πάγκο ο Δημήτρης Μάζης εδώ και περίπου τρία χρόνια, ένας άλλοτε πολίστας που ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του στην πισίνα τη σεζόν ’11-’12 ως παίκτης του Ολυμπιακού. Οδηγός ο διεθνής Δημήτρης Σκουμπάκης, δυνατός αμυντικός που το περασμένο καλοκαίρι εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό αλλά για μια τριετία, από το ’18 έως το ’21 και προτού δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό, κατέκτησε τρία νταμπλ με τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε και τον Χαλυβόπουλο, αυτόν που ξεκίνησε από τις κόκκινες ακαδημίες την πορεία του στο πόλο. Υπάρχει ο διεθνής Γκιουβέτσης, ο Παπασηφάκης και ο τερματοφύλακας που φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ο Αντριαν Γουάινμπεργκ.

Ένα final-4 που άφησε καλές εντυπώσεις στο αγωνιστικό κομμάτι την Παρασκευή.

Δύο ματς με οσμή ντέρμπι. Τον ΠΑΟ αρχικά να βγαίνει νικητής απέναντι στον Πανιώνιο (15-11) και τον Ολυμπιακό αργότερα να επικρατεί του Απόλλωνα Σμύρνης (15-8). Μάχες στα τρία πρώτα οκτάλεπτα. Μένει να φανεί τι θα δούμε το απόγευμα του Σαββάτου. Σε έναν τελικό, ας τονιστεί ξανά, με σαφές φαβορί τον Ολυμπιακό. Λόγω δυναμικής αλλά και εμπειρίας.