Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League άνοιξε το Σάββατο (28/02) με τρεις αναμετρήσεις που διαμόρφωσαν τη βαθμολογία.

Ο ΟΦΗ νίκησε με 3-0 την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο και ανέβηκε στην 6η θέση, ενώ οι «βυσσινί» παρέμειναν 12οι, στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη υποβιβασμού.

Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, ο Ατρόμητος πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του εντός έδρας νίκη, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού. Με τη νίκη αυτή η ομάδα ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ τα «καναρίνια» έμειναν στην 11η με 21 βαθμούς.

Στη Νεάπολη, η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού, παίρνοντας πολύτιμη βαθμολογική ανάσα μετά από 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη. Η ομάδα ανέβηκε στην 10η θέση με 24 πόντους, ενώ οι Βοιωτοί έμειναν χωρίς τρίποντο για τέταρτο συνεχόμενο ματς και βρίσκονται στο -3 από τον 5ο Παναθηναϊκό, έχοντας όμως δύο παιχνίδια περισσότερα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 16:00

Βόλος – ΑΕΚ 17:30

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR 19:00

Παναθηναϊκός – Άρης 20:00

Η βαθμολογία