Η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά από τρεις μήνες, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε από τον Ποκόρνι, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πόμπο, προσφέροντας στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πολύτιμη βαθμολογική ανάσα και σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Λεβαδειακός, αντίθετα, παραμένει σε πτωτική πορεία, με δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα και τέταρτη στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις ανεξαρτήτως διοργάνωσης, με τον κίνδυνο να χάσει τη θέση του στην πρώτη τετράδα να παραμένει υπαρκτός.

Το ματς

Στο 14ο λεπτό η Κηφισιά άνοιξε το σκορ: από κόρνερ του Πόμπο, η μπάλα βρήκε στο πρόσωπο του Ποκόρνι και κατέληξε στα δίχτυα. Τρία λεπτά αργότερα, γκολ του Οζέγκοβιτς ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο πρώτο ημίχρονο η αναμέτρηση κύλησε με δύναμη και ένταση, ενώ ο Λεβαδειακός απείλησε με σουτ του Μπάλτσι στο 41′, που πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ραμίρες. Στις καθυστερήσεις, ο Αμανί έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά ανακόπηκε από τον Μάγκνουσον, ενώ ο Λαρουσί αστόχησε σε πλάγια θέση.

Στην επανάληψη, οι Βοιωτοί έχασαν διπλή ευκαιρία (φαουλ του Μάγκνουσον και κεφαλιά του Βήχου). Ο Κωστή άγγιξε την ισοφάριση στο 55’, αλλά το σουτ πέρασε άουτ. Η Κηφισιά είχε επίσης δύο χαμένες ευκαιρίες με τον Χριστόπουλο (62’, 63’), αλλά διατήρησε τον έλεγχο και κράτησε το πολύτιμο 1-0, με τον Λεβαδειακό να χάνει την τελευταία του ευκαιρία στο 80’ με κεφαλιά του Μπάλτσι πάνω από τα δοκάρια.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ποκόρνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Αμανί, Πέρεθ (87′ Μποτία), Νούνελι (87′ Γκέρσον Σόουζα), Πόμπο (70′ Ρουκουνάκης), Μπερνάρντο Μάρτινς (46′ Έμπο), Χριστόπουλος (83′ Θεοδωρίδης)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Αμπού Χάνα (73′ Παλάσιος), Βήχος, Μπάλτζι, Τσόκαϊ (87′ Λαμαράνα), Κωστή (87′ Μανθάτης), Οζέγκοβιτς (80′ Νίκας), Πεντρόσο