Ο Ατρόμητος με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά του Γκουγκεσασβίλι νίκησε τον Παναιτωλικό 1-0 και μπήκε σε τροχιά οκτάδας στη Stoiximan Super League. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπάκου μετά από εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ και την παρέμβαση του Κουτσερένκο που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 6’, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε το τετ-α-τετ με τον Μάτσαν. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε ξανά τετ-α-τετ με τον Ρόσα. Από το 20’ οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και απείλησαν με σουτ των Γιουμπιτάνα, Τσούμπερ και Μουτουσαμί. Στο 41’, ο Μπάκου σκόραρε με κεφαλιά στην επαναφορά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ, δίνοντας προβάδισμα στον Ατρόμητο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν αλλά δεν απείλησαν ουσιαστικά μέχρι το 73’, όταν ο Μάτσαν κέρδισε πέναλτι. Ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε την εκτέλεση του Ουκάκι και κράτησε το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ατρόμητος αμφισβήτησε φάουλ στον Μπρέγκου, αλλά το VAR και ο διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πανηγύρισε τη δεύτερη εντός έδρας νίκη της φέτος και μπήκε σε τροχιά οκτάδας.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (82′ Καραμάνης), Μίχορλ (90’+3′ Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (69′ Ουκάκι), Μουντές, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ, Τσούμπερ (82′ Τσαντίλας), Μουτουσαμί.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης (86′ Χ. Γκαρσία), Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (66′ Μπρέγκου), Ματσάν, Λομπάτο (66′ Άλεξιτς), Ρόσα (86′ Μίχαλακ), Μπάτζι.