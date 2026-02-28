Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε ξανά ο Ζοάν Λαπόρτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ. Ο πρώην και εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του συλλόγου απαθανατίστηκε από τις κερκίδες να κάνει άσεμνη χειρονομία, την ώρα που οι οπαδοί τραγουδούσαν σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο σχολιασμό, ειδικά εν μέσω προεκλογικής περιόδου στον σύλλογο, αν και δεν βρισκόταν στα επίσημα καθίσματα όπου ήταν ο προσωρινός πρόεδρος Γιούστε, αλλά σε άλλη θέση στις κερκίδες.

Αγωνιστικά, η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα της Βιγιαρεάλ με 4-1, χάρη σε χατ τρικ του Λαμίν Γιαμάλ, ενισχύοντας τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.