Ο Ντάνι Γκαρθία αναφέρθηκε στη μάχη του τίτλου, στη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League και στην πορεία της ομάδας συνολικά.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό αύριο Κυριακή (1/3, 16:00) για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Ισπανό μέσο να μιλά στη NOVA για το επικείμενο παιχνίδι.

Ο Γκαρθία υπογράμμισε πως κύριος στόχος της ομάδας είναι οι νίκες που θα φέρουν τον τίτλο και αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των «ερυθρόλευκων» στη φάση των ομίλων του Champions League.

Οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία:

Τα γερμανικά μέσα σε ξεχώρισαν για την απόδοση σου κόντρα στη Λεβερκούζεν. Πως έζησες το ματς της Γερμανίας;

«Η αλήθεια είναι πως δεν παρακολούθησα τα γερμανικά μέσα, αν και όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει καλά, το καταλαβαίνει ο ίδιος. Ξέρει πότε παίζει καλά και πότε όχι. Μακάρι να συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν».

Από την πορεία στο Τσάμπιονς Λιγκ ποια στιγμή ξεχωρίζει για τον ίδιο, αλλά και την ομάδα συνολικά;

«Ξεχωρίζω τα τελευταία τρια ματς της League Phase που κάναμε τρεις διαδοχικές νίκες. Νομίζω πως σε όλα τα ματς δείξαμε καλό πρόσωπο και στα τελευταία με τη Λεβερκούζεν. Θυμόμαστε και τα ματς με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ που είχαμε καλές αποδόσεις, παρά τις ήττες. Γενικά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι».

Έρχεται το ματς με τον Πανσερραϊκό που είναι μια ομάδα επικίνδυνη παρά τη θέση της. Πως το προσεγγίζει η ομάδα;

«Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις νίκες. Αυτός είναι ο στόχος σε κάθε παιχνίδι. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί να μην έχουν καλή πορεία, αλλά παίζουν στο γήπεδο τους και σίγουρα θέλουν να παίξουν καλά. Θα πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε μόνο τη νίκη!».