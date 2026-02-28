Η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη 26χρονου μοτοσικλετιστή στην περιοχή του Ευόσμου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και στη συνέχεια προξένησε σωματική βλάβη σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο νεαρός ημεδαπός ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε επιβατικό αυτοκίνητο.

Κατά τη σύλληψή του, ο 26χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει αστυνομικό. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.