Ο μέχρι τώρα απολογισμός του εκτροχιασμού του τραμ που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο είναι δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο εκτροχιασμός μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για να αλλάξουν οι ράγες με αποτέλεσμα να βρεθεί το τραμ σε λάθος πορεία. Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai προσθέτει ότι όλη αυτή η τραγική εξέλιξη μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή, καθιερωμένη πορεία, θα έπρεπε να πατήσει απλά και μόνο ένα κουμπί.

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών. Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία. Πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.