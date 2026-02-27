Ένα τραμ της γραμμής 9 εκτροχιάστηκε στο Μιλάνο, το απόγευμα της Παρασκευής, παρασύροντας ανθρώπους και παγιδεύοντάς τους στις ράγες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης το όχημα κινούνταν προς την Πόρτα Βενέτσια από την Πιάτσα Ρεπούμπλικα όταν βγήκε από τις γραμμές και έπεσε πάνω σε ένα κτήριο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του δυστυχήματος. Πάντως, στο τόπο του περιστατικού έχουν σπεύσει διασώστες και αρκετά ασθενοφόρα.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Δεν είναι σαφές αν οι παγιδευμένοι διέσχιζαν το δρόμο και το όχημα χρειάστηκε να φρενάρει απότομα ή έκανε έναν ξαφνικό ελιγμό για να τους αποφύγει.