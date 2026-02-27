Εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, ο θάνατος του 50χρονου από τη Λέρο το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026. Δράστης ήταν ο γιος του, μετά από έντονο καυγά που είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 18χρονος, όπως παραδέχθηκε στους αστυνομκούς, πέταξε κατά τη διάρκεια του καυγά στο κεφάλι του πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 50χρονος, όπως έγραφαν χθες tanea.gr, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και θλίψη στη Λέρο, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.

Ο δράστης, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του νησιού από την αρχή εξέταζαν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του άτυχου άνδρα.

Ο 50χρονος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Αστυνομία, βρίσκονταν στην επιχείρηση την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα και ένα συγγενικό του πρόσωπο.