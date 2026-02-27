Μια ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας, προκαλώντας μικρή ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε τρία χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση καταγράφηκε με μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο, σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, βρισκόταν περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά από την Κάτω Αχαΐα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται μόλις στα 7 χλμ για αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στις γύρω περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δραστηριότητα.