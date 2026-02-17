Σεισμός έντασης 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 0:57 τα ξημερώματα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου με επίκεντρο κοντά στην Νεστάνη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. βόρεια-βορειονανατολικά της Νεστάνης Αρκαδίας. Ωστόσο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κυρίως στην Δυτική Αττική, τον Παιραιά και τα νότια προάστια.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 51,5 χλμ.

Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Αθανάσιος Γκανάς μιλώντας στο tanea.gr, εμφανίσθηκε καθησυχαστικός και είπε ότι «είναι μια ασθενής σεισμική δόνηση, δεν θα υπάρξουν μετασεισμοί». Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι έγινε αισθητός στην Αττική, είπε ότι «είναι 115 χλμ. από την Αθήνα και ήταν λογικό να γίνει αισθητός στους υψηλούς οροφούς».