Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 00:33 ανοικτά των δυτικών ακτών της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ενημέρωση έγινε εκ μέρους των τεσσάρων φορέων που συγκροτούν το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, περίπου 56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.