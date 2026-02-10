Ασθενής σεισμός 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) στις 06:35, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η δόνηση σημειώθηκε σε υποθαλάσσια περιοχή νότια της Ανάφης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 111,9 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 36 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της Ανάφης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου.

Από πλευράς του το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) δίνει διαφορετική εκτίμηση για το μέγεθος της δόνησης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 112 χιλιομέτρων και επίκεντρο 59 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Φηρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε περιοχές των Κυκλάδων.