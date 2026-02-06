Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν, στην ανατολική Τουρκία, τρία χρόνια μετά τον φονικό σεισμό που είχε πλήξει το Καχραμανμάρας.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD, ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Χαμζά Αϊντόγντου, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές επαρχίες της ανατολικής Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, η Αντιγιαμάν και η Μαλάτεια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

