Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν, στην ανατολική Τουρκία, τρία χρόνια μετά τον φονικό σεισμό που είχε πλήξει το Καχραμανμάρας.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. pic.twitter.com/4HK73BUmvr — Sabah (@sabah) February 6, 2026

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία εκτάκτων αναγκών AFAD, ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 4,52 χιλιομέτρων. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Χαμζά Αϊντόγντου, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

📌Erzincan’da 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/skv0Iul8Pb — Karar Haber (@KararHaber) February 6, 2026

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές επαρχίες της ανατολικής Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, η Αντιγιαμάν και η Μαλάτεια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.