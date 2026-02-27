Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) & Πρόγραμμα Π.Κ.Ε. έτους 2026.

Ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε ο Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων στο οποίο αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος παρουσιάσεως των υποψηφίων σε αυτές. Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι υποψήφιοι/ες να μελετήσουν ενδελεχώς τις παρεχόμενες Οδηγίες διεξαγωγής των Π.Κ.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστέλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ikanoipke2026@hcg.gr τις Βεβαιώσεις Ικανότητας (Καταλληλότητας) στις ΠΚΕ που θα λάβουν κατά περίπτωση, είτε από τα Εξεταστικά Κέντρα των Στρατιωτικών Σχολών ΣΣΕ – ΣΝΔ- ΔΑΕ- ΣΣΑΣ-Υ, είτε από την Ελληνική Αστυνομία, είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να θεωρηθούν αυτοδικαίως ικανοί/ες και για τις Σχολές του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. (ήτοι δίχως να προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.).

Τα προαναφερόμενα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. στο ακόλουθο link https://www.hcg.gr/el/epikairothta/pinakas-dektwn-ypopshfiwn-gia-symmetoxh-stis-prokatarktikes-e3etaseis-pke-programma-pke-etoys-2026/ καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2.