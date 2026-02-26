Η Τουρκία εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, αποστέλλοντας επιστολή προς τον ΟΗΕ μόλις πέντε ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν. Στην επιστολή, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου, η Άγκυρα υπερασπίζεται το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και επιρρίπτει ευθύνες σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες τους για τις θαλάσσιες ζώνες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και τη «μονομερώς» καθορισμένη ΑΟΖ της.

Διπλωματικές πηγές της Ελλάδας ανέφεραν ότι η επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αποτελεί συνέχεια σχετικών ρηματικών διακοινώσεων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και θεωρείται αναμενόμενη. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει πλήρως το περιεχόμενο της επιστολής και, όπως σημειώνεται, θα υπάρξει η δέουσα απάντηση.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η επιστολή επαναλαμβάνει γνωστές αλλά αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας. Μέσω αυτών, η Άγκυρα αμφισβητεί τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας και εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Όπως τονίζεται, η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν προσδίδει καμία αξία ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα. Οι ελληνικές θέσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί και απαντηθεί επανειλημμένα μέσω επιστολών προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, κατά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη. Η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει ότι αυτή η αρχή αποτελεί θεμελιώδη κανόνα του διεθνούς δικαίου.

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τη Συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει στη νέα επιστολή της ότι η Συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση είναι «παράνομη». Υποστηρίζει ότι τόσο η συμφωνία αυτή όσο και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της, την οποία έχει μονομερώς καταθέσει στον ΟΗΕ, στηριζόμενη στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και στη «συμφωνία» με το ψευδοκράτος.

Κατηγορίες περί «επιλεκτικής ερμηνείας» του Δικαίου της Θάλασσας

Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «επιλεκτική ερμηνεία» του Δικαίου της Θάλασσας, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα και η Λευκωσία επιμένουν στην πλήρη επήρεια των νησιών. Επικαλείται θέσεις σύμφωνα με τις οποίες τα νησιά πρέπει να αγνοούνται εάν βρίσκονται στη «λανθασμένη πλευρά της μέσης γραμμής» ή να τους αναγνωρίζεται «περιορισμένη επήρεια» όταν στρεβλώνουν μια δίκαιη οριοθέτηση.

Αναφορές στο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και τη Διακήρυξη των Αθηνών

Επιμένοντας στην υποστήριξη του Τουρκολιβυκού Μνημονίου έναντι των συμφωνιών της Ελλάδας με τη Chevron, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ελληνικές προσπάθειες υπεράσπισης των «μαξιμαλιστικών» αξιώσεών της αντιβαίνουν στις αρχές του διεθνούς δικαίου και δεν παράγουν έννομες συνέπειες για την Τουρκία.

Στην επιστολή της, η Τουρκία δηλώνει ετοιμότητα για «δίκαιη, ισότιμη και ειρηνική λύση όλων των εκκρεμών ζητημάτων» και επικαλείται τη Διακήρυξη των Αθηνών, εμφανιζόμενη ως υπέρμαχος του διαλόγου και της ειρήνης. Παραπέμπει μάλιστα στην αναφορά της Διακήρυξης ότι οι δύο χώρες «θα επιδιώκουν την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύπτει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων ή άλλων μέσων κοινής επιλογής, όπως προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».