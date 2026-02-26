Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε παράταση του πολέμου και όχι στον τερματισμό του.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι οποίες εξέφρασαν πρόθεση να αποστείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ανέφερε σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφημερίδα: «Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία – επειδή αυτό θα σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει επιτέλους».

Απαντώντας, η Ζαχάροβα τόνισε στους δημοσιογράφους: «Αντίθετα με την εσφαλμένη αντίληψη του Χίλι, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά μάλλον την παράταση της σύγκρουσης και την αύξηση του κινδύνου μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την εμπλοκή πολλών κρατών».

Η εκπρόσωπος επανέλαβε επίσης την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.