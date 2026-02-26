Η Μόσχα ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας παράλληλα ως «ψευδείς ειδήσεις» τα δημοσιεύματα περί διαπραγματεύσεων για νέο πυρηνικό σύμφωνο με την Ουάσιγκτον.

Η Ρωσία επέκρινε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ρόλο της στις συνομιλίες για την Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε ότι η Μόσχα «παρακολουθεί στενά την κατάσταση που περιβάλλει τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες του νόμιμα εκλεγμένου και νόμιμου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε την άμεση απελευθέρωσή τους από την κράτηση και θα σχολιάσουμε όλες τις άλλες λεπτομέρειες καθώς θα γίνεται διαθέσιμη συγκεκριμένη πληροφόρηση». Ωστόσο, η Ζαχάροβα δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη δίκη ή τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διάψευση περί πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε ως «παράδειγμα παραπληροφόρησης» τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διεξαγάγει συνομιλίες στη Γενεύη για νέα συμφωνία σχετικά με τα πυρηνικά όπλα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω: στο περιθώριο των προγραμματισμένων, τονίζω, εκδηλώσεων στο πλαίσιο του υψηλού επιπέδου της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, πραγματοποιήθηκε συνομιλία μεταξύ αξιωματούχων που εκπροσωπούν τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Όπως διευκρίνισε, «Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς να τη ακούσει η ρωσική, και τίποτα περισσότερο. Την ίδια στιγμή, δεν ειπώθηκε κάτι θεμελιωδώς καινούργιο», απορρίπτοντας ότι επρόκειτο για διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου ή για οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα.

Αμφισβήτηση του ρόλου της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Η Ζαχάροβα σχολίασε επίσης τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει το προσωπικό της Ρωσικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις αξιώσεις ότι η ΕΕ έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κρίση στην Ουκρανία.

«Οι αξιώσεις της ΕΕ να έχει οποιοδήποτε μέρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία είναι, εκ των προτέρων, χωρίς βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας ότι μόνο διαδικασίες υπό ρωσική ηγεσία ή έλεγχο μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες.