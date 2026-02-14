Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κερδίζουν έδαφος στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η αποστολή για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του περιελάμβανε βομβαρδισμούς σε διάφορες τοποθεσίες στο Καράκας τον περασμένο μήνα. Οι οδηγίες χρήσης της Anthropic απαγορεύουν τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση της βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης».

Breaking: The Pentagon used Anthropic’s AI tool Claude in its military operation to capture former Venezuelan President Nicolás Maduro https://t.co/HwXRnafUo0 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 13, 2026

Το αμερικανικό μέσο Axios δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό, αναφέροντας ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιήθηκε όχι μόνο στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ενεργής φάσης στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια οι λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη αξιοποιήσει το Claude στο παρελθόν για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη συνεργασία του με την Anthropic. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν ανησυχίες εντός του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στάση της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Anthropic διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης.

The U.S. military used Anthropic’s Claude AI model during the operation to capture Nicolás Maduro, two sources with knowledge told Axios. https://t.co/9L7tw18Vbv — Axios (@axios) February 13, 2026

Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει εκφράσει την πρόθεσή του για γρήγορη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, ώστε οι ΗΠΑ να διατηρήσουν το στρατηγικό τους πλεονέκτημα απέναντι στην Κίνα.