Το 2025, 21 μετανάστες πέθαιναν καθημερινά στην προσπάθειά τους να διασχίσουν μεταναστευτικές διαδρομές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) τουλάχιστον 7.667 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε μεταναστευτικές διαδρομές παγκοσμίως κατά την περσινή χρονιά, αριθμός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη παγκόσμια κλίμακα της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνηση.

«Η συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στις μεταναστευτικές οδούς είναι μια παγκόσμια αποτυχία που δεν μπορούμε να δεχτούμε ως φυσιολογική», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ. «Αυτοί οι θάνατοι δεν είναι αναπόφευκτοι. Όταν οι ασφαλείς οδοί είναι εκτός εμβέλειας, οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια και να πέσουν στα χέρια λαθρεμπόρων και εμπόρων. Πρέπει να δράσουμε τώρα για να επεκτείνουμε τις ασφαλείς και τακτικές διαδρομές και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη μπορούν να προσεγγιστούν και να προστατευτούν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους».

Οι θαλάσσιες διασχίσεις παρέμειναν μεταξύ των πιο θανατηφόρων διαδρομών. Το 2025, τουλάχιστον 2.185 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοήθηκαν στη Μεσόγειο, ενώ 1.214 καταγράφηκαν στη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής/Ατλαντικού προς τις Κανάριες Νήσους. Παρά τις μειώσεις σε ετήσια βάση, ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα υψηλότερος, καθώς τουλάχιστον 1.500 επιπλέον άνθρωποι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι στη θάλασσα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν οι αναφορές, λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε πληροφορίες έρευνας και διάσωσης.

Είναι ενδεικτικό πως αν και τα στοιχεία για αυτά τα «αόρατα ναυάγια» είναι ελάχιστα, τουλάχιστον 270 ανθρώπινα λείψανα ξεβράστηκαν στις ακτές της Μεσογείου το 2025 χωρίς να συνδέονται με γνωστά ναυάγια.

Αυτή η ανησυχητική τάση συνεχίζεται και το 2026. Η Μεσόγειος καταγράφει έναν πρωτοφανή αριθμό θανάτων μεταναστών τους πρώτους δύο μήνες του 2026, με 606 να έχουν καταγραφεί μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι αφίξεις στην Ιταλία μειώθηκαν από 6.358 σε 2.465 (μείωση 61%). Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες ακόμη αγνοούμενους στη θάλασσα, οι οποίες δεν μπορούν ακόμη να επαληθευτούν. Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 23 ανθρώπινα λείψανα έχουν ξεβραστεί στις ακτές της νότιας Ιταλίας και της Λιβύης.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η επιμονή αυτών των θανάτων αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμβέλεια των δικτύων εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών που συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται την απελπισία κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, εκθέτοντας τους ανθρώπους σε βία, κακοποίηση και απειλητικά για τη ζωή ταξίδια. «Οι κυβερνήσεις και οι εταίροι πρέπει επειγόντως να κλιμακώσουν τις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες ζωών, να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και να επεκτείνουν τις ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης, ώστε οι άνθρωποι να μην εξαναγκάζονται στα χέρια των λαθρεμπόρων».