Από εβδομάδα σε εβδομάδα κλιμακώνεται πλέον η κόντρα – χωρίς προφανώς να υπάρχει καμία ένδειξη εκτόνωσης –ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Αντώνη Σαμαρά με εκατέρωθεν αιχμές και σκωπτικές τοποθετήσεις. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να μην αφήνουν τίποτα ασχολίαστο, επιβεβαιώνοντας το οριστικά αγεφύρωτο χάσμα. Εξάλλου μπορεί κυβερνητικά στελέχη να αμφιβάλλουν για το αν ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα κάνει τελικά την κίνηση δημιουργίας κόμματος πριν από τις επόμενες εκλογές, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να λέει ότι σταθμίζει την κατάσταση, δηλώνοντας «παρών», ευθέως απέναντι στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε άτυπο μπρα ντε φερ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαμαρά για τα εθνικά θέματα. Κι αυτό γιατί απέναντι στην κριτική του πρώην ότι η εξωτερική πολιτική είναι σε «λάθος κατεύθυνση» και ειδικότερα (στον απόηχο της πρωθυπουργικής επίσκεψης στην Άγκυρα) ότι επιτείνεται η αίσθηση «του κίνδυνου παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας», ο νυν απαντούσε εμμέσως ενώπιον κομματικού ακροατηρίου ότι ο «πατριωτισμός της ευθύνης διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες».

Χθες ο Σαμαράς απασφάλισε ξανά κατά της κυβερνητικής πολιτικής, αμφισβητώντας επί της ουσίας το γεωπολιτικό αποτύπωμα από το – κατά τον Μητσοτάκη – «άλμα της Ελλάδας» στον τομέα της ενέργειας στο φόντο των συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια blocks, νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Δηλώνοντας «δικαιωμένος» από τις εξελίξεις για τις θέσεις και τις ανησυχίες που έχει εκφράσει στα εθνικά θέματα (και εν πολλοίς είναι αυτές που είχαν οδηγήσει στη διαγραφή του από τη ΝΔ), ο Σαμαράς κατακεραυνώνει την κυβέρνηση σε ένα μέτωπο – το ενεργειακό –, που το Μαξίμου κρατά και λόγω των εξελίξεων σε πρώτο πλάνο, ελπίζοντας και σε πολιτικά οφέλη.

Εκείνος διακρίνει όρους της «τελευταίας στιγμής» στη σύμβαση με τον αμερικανικό κολοσσό, οι οποίοι υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων». Η κυβέρνηση απαντά σκωπτικά ότι «ο οποιοσδήποτε γνωρίζει» πως δεν χάνονται κυριαρχικά δικαιώματα μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διασφάλιση του δημοσίου.

«Απάντηση» μέσω Υπουργικού

Η εν εξελίξει σύγκρουση θα έχει συνέχεια και σήμερα, Πέμπτη, καθώς ο Μητσοτάκης φέρνει τα ενεργειακά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου (που ξεκινά στις 11 το πρωί). Πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι η παρουσίαση των ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και της κοινοπραξίας Chevron – HelleniQ Energy από τα συναρμόδια στελέχη, Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο.

Προτού κλείσουν οι κάμερες και τα μικρόφωνα για την κλειστή συνεδρίαση πρωθυπουργού και υπουργών, ο Μητσοτάκης προδιαγράφεται ότι θα «απαντήσει» στο νέο «χτύπημα» του Σαμαρά. Δεν σκοπεύει να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την κυβερνητική έδρα έχει ληφθεί απόφαση να μην μένουν αναπάντητες οι – εκ δεξιών – κατηγορίες περί «ενδοτικότητας».

Εξάλλου και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει καρφώσει στο παρελθόν «πατριώτες του καναπέ» και έχει πει δηκτικά «ας μη θορυβούνται ορισμένοι καθ’ έξιν ανησυχούντες εντός των συνόρων», προκαλώντας την οργή του Σαμαρά. Ο Μεσσήνιος, συγκεκριμένα, έχει χρεώσει στον Μητσοτάκη «αλαζονεία και θεσμική απρέπεια» όταν μιλά με αυτούς τους χαρακτηρισμούς.

Και όλα αυτά σε μία φάση που η ΝΔ αγωνιά για τη μέγιστη επανασυσπείρωση της παραδοσιακής βάσης της, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στα προσυνέδρια που θα πραγματοποιηθούν έως το κομματικό συνέδριο στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης παλεύει να απευθυνθεί αποτελεσματικά σε ευρύτερα ακροατήρια που μπορεί να έλκονται από μια εικόνα «αναβάθμισης» της Ελλάδας σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο.

«Ασφάλεια» παντού

Ενδεικτικά τα μηνύματα που ο ίδιος επεδίωξε να στείλει από την Αλεξανδρούπολη, όπου περιόδευσε χθες, με αφορμή το προσυνέδριο της ΝΔ, υπό τον τίτλο «ασφαλής Ελλάδα». Στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπε, «χτυπά η ενεργειακή καρδιά, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ανατολικής Ευρώπης» και για το πρότζεκτ που στηρίζει και προωθεί η Ουάσιγκτον, τον Κάθετο Διάδρομο, σημείωσε ότι πρόκειται για «φιλόδοξο έργο» που βάζει την Ελλάδα «στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων μιας ευρύτερης περιοχής».

Ακόμα πιο σαφή ανοίγματα περί «ασφάλειας» και «αποφασιστικότητας» επιχειρήθηκαν, όπως αναμενόταν, μέσω του Μεταναστευτικού. Ο Μητσοτάκης παρέπεμψε στην κρίση στον Έβρο το 2020, όταν «άλλαξαν πάρα πολλά και στον τρόπο που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τη φύλαξη των συνόρων» και δεσμεύτηκε ξανά ότι ο φράχτης θα καλύψει όλο το μήκος του Έβρου – «για να είμαστε ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής», κατά τα λεγόμενά του.