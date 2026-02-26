Σύγκρουση λεωφορείου των αστικών συγκοινωνιών με Ι.Χ. αυτοκίνητο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 6:00, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το τροχαίο, οι συνθήκες του οποίου διερευνώνται από την Τροχαία, συνέβη στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την κίνηση να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.