Σοβαρό τροχαίο με ανήλικο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/2) στην Οινόη, όταν ένας 14χρονος φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά αυτοκινήτου των γονιών του από τη Χαλκίδα με αποτέλεσμα να καρφωθεί σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να εκτιναχθεί από το παρμπρίζ και να βρεθεί εκτός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 14χρονο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.