Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Πέραμα τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/2), όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, περίπου στη 1:40.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος αναβάτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 29χρονος, που επίσης οδηγούσε μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός φέροντας ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά συνέλαβαν τον 29χρονο, ενώ διερευνώνται όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.