Σε είδος πολυτελείας εξελίσσεται η στάθμευση στις μεγάλες πόλεις, με τις τιμές πώλησης θέσεων parking το 2025 να καταγράφουν εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται θέση στάθμευσης στην Κηφισιά, επιφάνειας μόλις 12,5 τ.μ., η οποία πουλήθηκε έναντι 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 80.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθεί πώληση στη Χαλάνδρι (10,35 τ.μ.) έναντι 380.000 ευρώ, με τιμή που ξεπερνά τα 36.700 ευρώ/τ.μ., καθώς και δεύτερη περίπτωση στην Κηφισιά (13,35 τ.μ.) στα 375.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, όπου θέση 16,45 τ.μ. πωλήθηκε 425.000 ευρώ (25.835 ευρώ/τ.μ.), στο Μαρούσι με 260.000 ευρώ για 10,8 τ.μ., αλλά και στην Αθήνα – Πατήσια, όπου 13,6 τ.μ. έφτασαν τις 275.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, θέση 11 τ.μ. πωλήθηκε 197.500 ευρώ.

Αντίθετα, στη Μύκονο καταγράφηκε πώληση μεγάλου χώρου 646,1 τ.μ. έναντι 186.210 ευρώ, με σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό.

Την ίδια ώρα, η καθημερινή στάθμευση επιβαρύνει σημαντικά τους οδηγούς. Στο Κολωνάκι η πρώτη ώρα κυμαίνεται από 12 έως 20 ευρώ, στο Σύνταγμα από 8 έως 15 ευρώ και στην Κηφισιά από 10 έως 15 ευρώ, με επιπλέον χρέωση για κάθε επόμενη ώρα. Στους Αμπελόκηπους οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ, στο Παγκράτι από 6 ευρώ και στην Κυψέλη από 8 ευρώ για την πρώτη ώρα.