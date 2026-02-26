To Δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα για όλους τους μισθωτούς που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το ποσό του αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Η καταβολή του γίνεται κάθε χρόνο το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Αν η εργασιακή σχέση δεν καλύπτει ολόκληρο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται αναλογικά.

Για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο. Για μικρότερο χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος λαμβάνει το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας απασχόλησης δεν προσμετρώνται οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών. Στην περίπτωση ασθένειας, αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες έχει καταβληθεί επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Αντίθετα, ο χρόνος της υποχρεωτικής άδειας μητρότητας, πριν και μετά τον τοκετό, υπολογίζεται κανονικά.

Χρόνος καταβολής

Το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη έως τις 30 Απριλίου και να το αποδώσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Βάση υπολογισμού

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα γίνεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Ως αποδοχές θεωρούνται όλες οι τακτικές αμοιβές του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ή συμφωνημένου μισθού, καθώς και κάθε σταθερή ή περιοδική παροχή σε χρήμα ή σε είδος.

Για εργαζόμενους που αμείβονται με ωρομίσθιο ή έχουν μεταβαλλόμενες αποδοχές, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών που έλαβαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου ή έως τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των αποδοχών της περιόδου διαιρείται με τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απασχολήθηκε ή δικαιούταν αμοιβή, και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στη διάρκεια της απασχόλησης.

Υπολογίστε άμεσα το ποσό με το calculator των ΝΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ δημιούργησαν ένα calculator για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα που σας επιτρέπει να δείτε άμεσα πόσο θα λάβετε, χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς. Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο, και υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και τις πραγματικές αποδοχές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Με λίγα μόνο βήματα στην εφαρμογή, μπορείτε να μάθετε το ακριβές ποσό, είτε έχετε σταθερές αποδοχές είτε κυμαινόμενες, και να δείτε τι αναλογεί για κάθε ημέρα εργασίας, ακόμη και αν η σχέση εργασίας σας δεν διήρκησε όλη την περίοδο.