Αν και απέχουμε ακόμα από το Πάσχα, ο μηχανισμός υπολογισμού για το παραδοσιακό «μισό μισθό» (Δώρο Πάσχα) έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Πάσχα δεν αποτελεί απλώς μια εθιμοτυπική παροχή, αλλά ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα που συνδέεται άρρηκτα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης από την αρχή του έτους.

Πότε και πώς καταβάλλεται

Η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου λήγει τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το συνολικό ποσό και να καταβάλει έως την 30η Απριλίου, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τη Μ. Τετάρτη έως 30 Απριλίου.

Ο «χάρτης» του υπολογισμού

Το πλήρες Δώρο Πάσχα ισούται με μισό μηνιαίο μισθό (για όσους αμείβονται με μισθό) ή (για τους ημερομίσθιους). Προϋπόθεση για το πλήρες ποσό είναι η απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Για όσους εργάστηκαν λιγότερο, η αναλογία υπολογίζεται ως εξής:

1/15 του μισού μισθού ή 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης.

Για διαστήματα μικρότερα των 8 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα.

Υπολογίστε άμεσα το ποσό με το calculator των ΝΕΩΝ

Τι προσμετράται και τι αφαιρείται

Στον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησης υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις που οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν:

Αφαιρούνται: Αδικαιολόγητες απουσίες, ημέρες απεργίας και άδειες άνευ αποδοχών.

Ασθένεια: Αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες ο μισθωτός έλαβε επίδομα ασθενείας από το Ταμείο του.

Μητρότητα: Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής λόγω τοκετού (προ και μετά) συνυπολογίζεται κανονικά στο Δώρο.

Η βάση των αποδοχών

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο νόμιμος μισθός, καθώς και κάθε άλλη τακτική παροχή (σε είδος ή χρήμα).

Ειδική μέριμνα για ωρομίσθιους: Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές, το ποσό προκύπτει από τον μέσο όρο των αμοιβών τους από τις αρχές του έτους μέχρι τις 30 Απριλίου, διαιρούμενο με τις ημέρες που εργάστηκαν ή διατήρησαν αξίωση αποδοχών.

Τι να προσέξετε

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση λυθεί (παραίτηση ή απόλυση) πριν από τη Μ. Τετάρτη, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης και πρέπει να καταβληθεί άμεσα.