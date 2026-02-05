Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό εάν αμείβονται με μισθό, και με 15 ημερομίσθια εάν αμείβονται με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Απριλίου κάθε έτους.

Σε περιπτώσεις όπου η εργασιακή σχέση διήρκησε λιγότερο από την παραπάνω περίοδο, καταβάλλεται αναλογία του Δώρου Πάσχα, ίση με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας, με ανάλογο κλάσμα για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί δικαίωμα όλων των μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Η καταβολή του γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ για όσους η εργασιακή σχέση δεν καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, υπολογίζεται αναλογία του Δώρου, ίση με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται α) οι αδικαιολόγητες απουσίες, β) οι ημέρες απεργίας και γ) η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σε περίπτωση ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες έλαβαν οι μισθωτοί επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά από τον τοκετό.

Χρόνος καταβολής

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο την Μ. Τετάρτη κάθε έτους. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το συνολικό ποσό και να καταβάλει έως την 30η Απριλίου, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τη Μ. Τετάρτη έως 30 Απριλίου.

Βάση υπολογισμού

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν από την ημερομηνία αυτή, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης. Σαν καταβαλλόμενες αποδοχές εννοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και περιλαμβάνονται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός και κάθε άλλη παροχή, σε είδος ή χρήμα, που καταβάλλεται τακτικά ανά μήνα ή περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές, ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/1- 30/04 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.