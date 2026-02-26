Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 19,3%. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης οδού για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ACEA.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,3% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 14,9% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ.