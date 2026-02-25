Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ο φόβος των μελών της μεξικανικής μαφίας και αρχηγός του Καρτέλ CJNG, πέρασε τις τελευταίες του ώρες σε μια πολυτελή βίλα εντός του συγκροτήματος Tapalpa Country Club, μιας φυλασσόμενης κοινότητας εξοχικών κατοικιών στους λόφους της δυτικής πολιτείας Χαλίσκο.

Η διώροφη κατοικία, με πέτρινα τείχη και κόκκινη κεραμοσκεπή, στον αριθμό 39, χρησίμευσε ως κρησφύγετο για τον διαβόητο ναρκοβαρόνο, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια στρατιωτικής ενέδρας στα δάση πίσω από το σπίτι. Οι αρχές εντόπισαν την ήσυχη αυτή περιοχή εξοχικών κατοικιών χάρη σε πληροφορίες που συνδέονται με τη σύντροφό του.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό της βίλας δείχνουν ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα διακόσμηση και μεγάλα παράθυρα που προσφέρουν θέα σε κήπους. Στον χώρο βρέθηκαν παυσίπονα, φάρμακα, θρησκευτικά αντικείμενα, ενώ η κουζίνα ήταν ακατάστατη με κουτιά φαγητού delivery, μπουκάλια σάλτσας sriracha, γάλα και νερό. Στο πάτωμα υπήρχαν κιβώτια με πατάτες και ντομάτες.

Μια μεγάλη ντουλάπα σε υπνοδωμάτιο περιείχε λίγα διπλωμένα ρούχα και προϊόντα περιποίησης, ενώ σε άλλο δωμάτιο υπήρχαν φάρμακα για πονοκεφάλους, αϋπνία, καούρες και μυκητιάσεις, καθώς και ένα ρόλερ προσώπου.

Ένα μικρό τραπέζι φιλοξενούσε εικονοστάσι με εικόνες του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και της Παναγίας της Γουαδελούπης, ενώ δίπλα βρισκόταν επιστολή με απόσπασμα από τον Ψαλμό 91: «Πες στον Κύριο: είσαι το καταφύγιό μου, το οχυρό μου, ο Θεός μου, στον οποίο έχω την εμπιστοσύνη μου».

Στην ίδια δασώδη περιοχή εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση: ο Οσεγκέρα Θερβάντες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.