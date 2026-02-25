Μία ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τον ελληνικό αθλητισμό ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της ΕΟΕ.

Ο κ. Κούβελος είπε ότι βρέθηκε λύση στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου που ήταν 15 χρόνια κλειστό. «Με χαρά, ανακοινώνουμε ότι θα ανοίξει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Από σήμερα η ΕΤΕ είναι ο νέος χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε σε κλειστό διαγωνισμό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού Ολυμπιακού κολυμβητηρίου της Αθήνας, το οποίο, ύστερα από 15 χρόνια ερήμωσης, ανοίγει και θα φιλοξενεί, κατά κύριο λόγο, τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σωματεία και απλούς δημότες να αθλούνται και να το χαίρονται καθημερινά με ασφάλεια», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρισταμένων.

Στην Εκδήλωση Βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής το οποίο παραχώρησε ευγενικά την αίθουσα, τιμήθηκαν όσοι αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν μετάλλιο εντός του 2025 σε Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα οι Λευτέρης Πετρούνιας, Εμμανουήλ Καραλής, Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Στέφανος Ντούσκος, Κάμερον Μαραμενίδης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, Μαρία Πρεβολαράκη, Αρης Ψαρρός, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Στέφανος Δημόπουλος.

Τιμήθηκαν επίσης η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών και ο προπονητής της Χάρης Παυλίδης, η χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών και ο προπονητής της Θοδωρής Βλάχος, η χάλκινη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική Ομάδα μπάσκετ και ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης, καθώς η Εθνική Ομάδα σκοποβολής με τους Νίκο Μαυρομμάτη, Μπάμπη Χαλκιαδάκη και Παναγιώτη Γεροχρήστου, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στο σκητ.

Βραβεύτηκαν και νέοι αθλητές που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα μικρότερων ηλιακά κατηγοριών. Από την κολύμβηση: Γεωργία Δαμασιώτη, Απόστολος Σίσκος, Άρτεμις Βασιλάκη, Φίλιππος Ανδριαδάκης και Κωνσταντής Χουρδάκης. Από την κωπηλασία: Βάλια Λυκομήτρου, Πασχαλίνα Μουρατίδου, Γαβριέλα Λιόλου, Ελένη Διαβάτη, Νεφέλη Ντάρα, Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσωνας Μουσελίμης. Από την σκοποβολή: Φώτης Μπαξεβανάκης, Μαρία Μαρκαντωνάκη, Στυλιανή–Αγάπη Στάμου και Αναστασία Ζουλεμίδου. Από την ιστιοπλοΐα: Αδαμάντιος Πετριανός, Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας, Παναγιώτης Ιωάννου, Ερμιόνη Γκίκα και Νίκος Παππάς. Τέλος τις αθλήτριες του Beach Volley, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18.

Bραβεύτηκαν επίσης οι Χορηγοί της ΕΟΕ, ο Πλατινένιος Χορηγός ΔΕΗ, οι Χρυσοί Χορηγοί Όμιλος AKTOR, Alpha Bank, Stoiximan και Capital του Ευάγγελου Μαρινάκη καθώς και ο Χορηγός Εγκαταστάσεων Εθνική Τράπεζα.