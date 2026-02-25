Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League, όμως έμεινε στο 0-0 με τους Γερμανούς, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Το εν λόγω αποτέλεσμα έδωσε 200 επιπλέον βαθμούς στη χώρα μας, στη συνολική βαθμολογία της UEFA, κι έτσι η Ελλάδα μπόρεσε να μειώσει την απόστασή της από τη δέκατη θέση και την Τσεχία.

Ωστόσο πλέον, η χώρα μας μένει με τρεις ομάδες πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ), οι οποίες καλούνται να κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την απόσταση και αν είναι δυνατόν να τη μειώσουν.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.712 (+12.500 – 3/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (+7.650 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)