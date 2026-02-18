Δημοφιλή
Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ
Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.
Έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Στο μικροσκόπιο το περιστατικό με Πρεστιάνι
Η UEFA ανακοίνωσε πως ξεκινά επίσημη διαδικασία διερεύνησης σχετικά με την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ για ρατσιστική συμπεριφορά, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για τα playoffs του Champions League. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένταση, παρά το εντυπωσιακό γκολ του Βραζιλιάνου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με το […]
Η αποστολή της Εθνικής για τα προκριματικά – Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος
Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και εννέα ημέρες πριν το τζάμπολ της σημαντικής αναμέτρησης, έγιναν γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα στελεχώσουν την αποστολή. Στις […]
Πάλι χρόνο και… υπομονή ζήτησε ο Μπενίτεθ!
Πίεση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ δέχθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, ωστόσο ο Ισπανός προπονητής για άλλη μια φορά ζήτησε χρόνο και υπομονή! Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού: Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: Ένας από τους καινούριους παίκτες που ήρθαν […]
Επέστρεψε ο Τζούριτσιτς, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ για Βικτόρια
Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν για τη νοκ άουτ φάση του Europa League (19/2, 22:00, Ολυμπιακό Στάδιο). Πάντως ο Φίλιπ Τζούριτσιτς συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης, ενώ ευχάριστο νέο ήταν και η συμμετοχή του Πελίστρι σε μέρος της προπόνησης. Ατομικό έκαναν οι […]